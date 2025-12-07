India, incendio in un night club di Goa: almeno 25 morti tra cui 4 turisti

Goa, India - Tragedia a, in India, dove un incendio scoppiato ieri sera in un night club ha provocato la morte di almeno 25 persone, tra cui quattro turisti. Lo hanno comunicato le autorità locali, come riportato dai media indiani. Tra le vittime risultano anche 14 membri dello staff del locale, identificato come il

Le prime indagini hanno evidenziato che la maggior parte delle persone è morta per soffocamento, dopo che il rogo si è sviluppato nel seminterrato del club, privo di adeguata ventilazione. Sei persone, invece, sono rimaste ferite.

Secondo le autorità, la causa esatta dell’incendio è ancora da accertare. Il capo della polizia locale, Alok Kumar, ha dichiarato: “Stiamo anche verificando se il club abbia rispettato le norme di sicurezza antincendio”. Il governo locale ha già annunciato un’indagine, sottolineando che la struttura stava operando senza la dovuta autorizzazione.

I media locali ipotizzano che il rogo possa essere stato innescato dall’esplosione di una bombola di gas, mentre il capo dei vigili del fuoco di Goa, Nitin V. Raiker, ha spiegato a CNN News18 che la maggior parte delle vittime è morta per asfissia nel seminterrato e in cucina, dopo che uno spettacolo pirotecnico ha incendiato le sezioni in legno del locale, riempiendo l’intera struttura di fumo.

Il primo ministro indiano, Narendra Modi, si è detto “profondamente addolorato” per la tragedia, mentre il primo ministro del governo locale, Pramod Sawant, ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime e ha ordinato accertamenti approfonditi.