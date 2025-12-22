Ciclone di Natale sull’Italia: pioggia, neve e vento forte nelle festività

Bergamo - Le festività natalizie 2025 saranno caratterizzate da un significativo peggioramento delle condizioni meteo in gran parte d’Italia. Secondo il meteorologo, l’anticiclone che ha finora protetto il Mediterraneo migrerà verso il Nord Europa, lasciando spazio a unche richiamerà anche aria fredda proveniente dalla Russia.

Maltempo diffuso e temperature in calo

Il cambiamento della circolazione atmosferica determinerà giornate di tempo instabile con precipitazioni intermittenti da Nord a Sud. Le piogge saranno più intense tra Piemonte e Liguria, ma a tratti interesseranno anche il resto della penisola. Contestualmente le temperature subiranno un calo generalizzato, più marcato al Nord, portando un clima più consono al periodo invernale rispetto ai giorni precedenti.

Vento forte e mari agitati

Il vento soffierà per giorni con intensità variabile: Bora, Grecale e Tramontana interesseranno il Centronord, mentre al Sud si avranno Scirocco e Libeccio. I mari risulteranno mossi o molto mossi, con possibili locali agitazioni.

Neve sulle montagne e a quote medio-basse

Il calo termico favorirà nevicate sulle Alpi e sull’Appennino centro-settentrionale, con accumuli significativi in alta quota. Sulle Alpi occidentali, in particolare tra Torino e Cuneo, la neve potrebbe superare un metro e mezzo dai 2000 metri tra lunedì e Natale. In Piemonte e Liguria la neve potrà cadere temporaneamente anche a quote basse, tra 300 e 500 metri. L’Appennino emiliano-romagnolo vedrà fiocchi abbondanti, con accumuli superiori a mezzo metro in alta quota e temporanei fenomeni fino a 500-600 metri durante la Vigilia.

Europa centrale: freddo intenso e possibili nevicate in pianura

L’avvezione di aria fredda dalla Russia interesserà soprattutto l’Europa centrale, con cali termici significativi in Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Paesi Bassi, Francia, Austria e Svizzera. In queste aree non sono escluse nevicate fino in pianura, come nel caso di Monaco di Baviera.

In sintesi, il Natale 2025 si preannuncia molto movimentato dal punto di vista meteorologico, con giornate caratterizzate da pioggia, vento e neve, richiedendo prudenza negli spostamenti e una particolare attenzione alle condizioni locali.