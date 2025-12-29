Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le polemiche sul "sistema Grande Fratello"

Milano - Alfonso Signorini si autosospende dai suoi impegni editoriali con Mediaset, a seguito delle polemiche scaturite dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona sul presunto “sistema” per la selezione dei concorrenti del Grande Fratello. La notizia è stata diffusa dai legali del conduttore, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, secondo cui Signorini è vittima di "gravi e continuate condotte criminose".

In una nota, la difesa sottolinea che Signorini intende denunciare ogni dettaglio di quella che definiscono una campagna calunniosa e diffamatoria, mirata a danneggiare la sua carriera e la sua reputazione. Per questo motivo, il conduttore ha deciso di sospendere cautelativamente ogni attività con Mediaset.

Secondo i legali, la ricostruzione di Corona sarebbe "destituita di ogni prova o verità" e la difesa agirà in ogni sede per fermare la condotta, coinvolgendo anche chi, tramite media, siti o sponsor, contribuisce alla diffusione delle accuse. La nota sottolinea inoltre la responsabilità di chi antepone interessi economici al rispetto dei diritti costituzionali e della privacy.

Anche Mediaset ha commentato la decisione: "Accogliamo la sospensione cautelativa di Signorini, a tutela di lui stesso e delle persone coinvolte nella vicenda mediatica. Agiremo con determinazione per contrastare la diffusione di contenuti diffamatori o calunniosi, a tutela del rispetto delle persone, dei fatti e dei nostri interessi".

Il gruppo ribadisce che tutti i propri collaboratori sono tenuti a rispettare i principi di correttezza, responsabilità e trasparenza definiti dal Codice Etico, e conferma che sono in corso accertamenti per garantirne il rispetto.