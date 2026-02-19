Caso Epstein, arrestato Andrea Mountbatten-Windsor: accuse di abuso d’ufficio

Londra - Secondo quanto riferisce la, Andrea Mountbatten-Windsor è statonella residenza di Sandringham, nel Norfolk, dove vive da quando ha lasciato la sua casa di Windsor. L’arresto è avvenuto nel giorno deldell’ex principe, recentemente privato del titolo di principe.

Si tratta della prima volta che Andrea viene arrestato, dopo anni di controversie legate ai suoi legami con il finanziere Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019.

Le accuse riguardano documenti risalenti al periodo in cui Andrea ricopriva il ruolo di inviato commerciale (trade envoy), che si presume siano stati trasmessi a Epstein. Nei giorni scorsi, il re Carlo III aveva dichiarato di essere pronto a fornire sostegno alla polizia britannica per accertare la rilevanza penale delle informazioni confidenziali che l’ex principe avrebbe condiviso con il finanziere durante alcune missioni commerciali in Asia.

L’arresto è stato eseguito da veicoli della polizia senza contrassegni, come riportano diversi media britannici, a conferma della delicatezza delle indagini.