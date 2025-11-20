Trump lavora a un piano di pace in 28 punti per l’Ucraina: l’Ue chiede consenso europeo

A margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles, l’Alto Rappresentante dell’Ue Kaja Kallas ha sottolineato che per “porre fine” alla guerra in Ucraina è necessario che gli ucraini e gli europei siano d’accordo sui piani di pace in discussione. La dichiarazione arriva mentre diversi media riportano che gli Stati Uniti, sotto l'amministrazione di Donald Trump, starebbero lavorando a un piano di pace con la Russia.

Secondo Nbc News, Trump avrebbe approvato questa settimana un piano in 28 punti, sviluppato nelle ultime settimane da alti funzionari dell’amministrazione in consultazione con l’inviato russo Kirill Dmitriev e con rappresentanti ucraini. Tuttavia, Mosca ha precisato che al momento ci sono “solo contatti” con gli Usa, senza alcuna vera negoziazione in corso.

Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha dichiarato: “Vogliamo una pace giusta e duratura, per prevenire una nuova aggressione da parte della Russia. In questo spirito continuiamo a sostenere l’Ucraina con il piano di finanziamento basato sui prestiti di riparazione e con la cooperazione militare”.

Il piano statunitense sembra quindi mirare a una soluzione diplomatica multilaterale, ma il coinvolgimento e il consenso degli attori europei e ucraini restano considerati fondamentali per qualsiasi possibile accordo.