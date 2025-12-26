Zelensky annuncia incontro con Trump: “Molto può essere deciso prima del nuovo anno”

Kiev - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un messaggio su X che incontrerà il presidente statunitense Donald Trump “nel prossimo futuro”. “Molto può essere deciso prima del nuovo anno”, ha assicurato il leader ucraino, indicando che le trattative diplomatiche tra Ucraina e Stati Uniti potrebbero subire accelerazioni decisive.La notizia segue i colloqui telefonici di ieri tra l’inviato speciale Usa Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner, con il segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale ucraino Rustem Umerov. Zelensky ha spiegato che durante questi contatti si sono discussi “alcuni importanti dettagli” e che “ci sono buone idee che possono contribuire al risultato di una pace duratura”.Russia pronta a trattato di non aggressione con la NatoIn parallelo, la Russia ha dichiarato la propria disponibilità a firmare un patto di non aggressione reciproca con i Paesi Nato, come annunciato dalla portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. Tuttavia, Mosca ha precisato che l’accordo dovrà avere valore di “atto giuridico internazionale a tutti gli effetti”.La Russia ha comunque sollevato dubbi sulla volontà di pace di Zelensky, citando il discorso di Natale del leader ucraino, in cui si auspicava la morte di Vladimir Putin, definendolo indice di “dubbi sulla sua capacità di prendere decisioni adeguate per una risoluzione pacifica del conflitto”.Secondo la stampa russa, Putin continuerebbe a richiedere la cessione dell’intero Donbass e rimarrebbero aperti i negoziati con gli Stati Uniti sulla gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia.Tensioni sul fronte interno ucraino Nella notte, inoltre, sono stati registrati attacchi su una “infrastruttura critica” nella regione di Volinia, in Ucraina occidentale, alimentando ulteriori preoccupazioni sulla sicurezza interna del Paese in vista dei futuri negoziati.