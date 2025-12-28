Tempesta di neve colpisce il nord-est degli Stati Uniti: emergenza a New York e New Jersey

New York - Una violenta tempesta di neve ha investito New York e il nord-est degli Stati Uniti, provocando disagi significativi nel weekend più affollato dell’anno per i viaggi. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza nello Stato di New York e nel vicino New Jersey a causa della tempesta, battezzata Devin.

Secondo i meteorologi, erano previsti fino a 28 centimetri di neve entro sabato 13:00, con accumuli più consistenti nelle zone settentrionali dell’area metropolitana di New York e del New Jersey. Nella città di New York sono già caduti 10,9 cm di neve, la quantità più alta dal 2022.

Il maltempo ha causato notevoli disagi ai trasporti aerei: almeno 9.000 voli sono stati cancellati o ritardati da venerdì sera, con problemi segnalati anche negli aeroporti di Detroit, Filadelfia e Boston. Gli scali principali di New York – John F. Kennedy International, Newark Liberty International e LaGuardia – hanno diffuso allerta neve, avvertendo i viaggiatori che le condizioni meteorologiche potrebbero aggravare ulteriormente i ritardi.

La tempesta ha coinvolto oltre 40 milioni di persone in tutto il nord-est degli Stati Uniti. Strade molto trafficate, come Lexington Avenue e Park Avenue nell’Upper East Side di New York, si sono presentate semideserte, nonostante le tradizionali decorazioni natalizie ancora accese. Le autorità continuano a monitorare la situazione e invitano la popolazione alla prudenza.