Acilia, muore un uomo per l’esplosione di un petardo: inutili i soccorsi

Acilia - Tragedia nella serata di oggi ad Acilia, alla periferia di Roma, dove un uomo di 63 anni, di origine moldava, ha perso la vita in seguito all’esplosione di un petardo avvenuta in strada. L’episodio si è verificato in via Corte Maggiore, al civico 23.

L’allarme è scattato poco dopo le 17. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha trovato l’uomo riverso a terra in condizioni gravissime: presentava ustioni al volto, ferite da schegge al torace e al braccio, oltre all’amputazione di una mano. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il 63enne non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe maneggiato ed esploso personalmente un petardo, che gli avrebbe causato l’amputazione dell’arto e una violenta emorragia, risultata fatale. L’esplosione ha inoltre provocato danni ai vetri di alcune auto parcheggiate nella zona, ma fortunatamente non si registrano altri feriti.

Sul luogo della tragedia sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine e disposto l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le indagini sono tuttora in corso.