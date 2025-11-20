Mondiale 2026: l’Italia sfida l’Irlanda del Nord nei playoff

Zurigo - Si sono svolti a Zurigo i sorteggi per i playoff di qualificazione al Mondiale USA 2026 e l’Italia, inserita nel Path A, conosce ora il suo percorso verso la rassegna iridata. Gli azzurri affronteranno in semifinale l’Irlanda del Nord il 26 marzo a Bergamo.

In caso di approdo alla finale, prevista per il 31 marzo, l’Italia dovrà vedersela in trasferta contro la vincente della sfida tra Galles e Bosnia Erzegovina.

Il commissario tecnico Roberto Gattuso, intervenuto su RaiSport, ha commentato il sorteggio: “Pensiamo alla prima partita. L’Irlanda del Nord è una squadra alla nostra portata. Gioca nel suo stile, molto fisica, lotta sulle seconde palle. Sarà una partita impegnativa, ma ce la possiamo giocare.”

Il sorteggio pone così l’Italia davanti a un percorso sfidante ma concretamente alla portata, con la necessità di concentrazione e preparazione già dalla semifinale di Bergamo.