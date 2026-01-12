Inter–Napoli 2-2, spettacolo e tensioni a San Siro: McTominay decisivo, Conte espulso

Milano - Match combattutissimo e ricco di emozioni quello andato in scena a San Siro tra Inter e Napoli, che si chiude con un pareggio per 2-2 al termine di novanta minuti intensi, segnati da gol, pali, proteste e un’espulsione eccellente.

Partono meglio i padroni di casa, che sbloccano il risultato nella prima parte di gara. Zielinski recupera palla su McTominay, l’azione si sviluppa rapidamente e il pallone arriva a Dimarco, che con precisione firma l’1-0 nerazzurro. La risposta del Napoli non si fa attendere e arriva al 26’: è proprio McTominay a ristabilire l’equilibrio, chiudendo una fase aggressiva dell’Inter e siglando l’1-1.

La ripresa si apre ad altissima intensità. Dopo pochi istanti Højlund va vicinissimo al gol, sfiorando il palo, mentre sul ribaltamento di fronte Di Lorenzo spreca una grande occasione dal centro dell’area. È poi Bastoni a colpire il legno, con la partita che sale ulteriormente di tono.

L’episodio chiave arriva intorno alla metà del secondo tempo: fallo di Rrahmani su Mkhitaryan, rivisto e confermato dal Var. Antonio Conte protesta in modo veemente, lancia una bottiglietta d’acqua in campo e va testa a testa con l’arbitro Doveri, che lo espelle. Dal dischetto Calhanoglu è glaciale e al 73’ porta l’Inter sul 2-1.

Il Napoli però non molla. All’81’ trova il nuovo pareggio ancora con McTominay, autore di una doppietta che consente agli azzurri di rimanere in partita fino all’ultimo. Nel recupero, al 93’, Mkhitaryan sfiora il colpo del ko colpendo il palo.

Dopo una gara intensa e nervosa, il triplice fischio sancisce il 2-2 finale: un punto a testa al termine di una sfida che ha confermato equilibrio e grande rivalità tra Inter e Napoli.