Milano, la consegna dello Spadino del Corso 'Marinetti II' presso la Scuola Militare Teulié



Rodà (Asigitalia e Haziel): "La scuola militare Teulié è una famiglia per me e per tutta l'organizzazione che rappresento"





MILANO - Sabato 22 novembre 2025 è stato consegnato alle ore 11.00, presso la Scuola Militare Teulié con il Comandante della Scuola Militare Teulié Col. Antonio Galligaris e le massime autorità, lo Spadino del Corso "Marinetti II" di Milano.





Come dal lontano 2013, la Presidente Rossana Rodà ha consegnato le borse di studio per gli allievi che si sono contraddistinti nelle varie discipline scolastiche con il Signor Prefetto di Milano Dr. Claudio Sgaraglia.





D. Presidente oggi rappresenta Asigitalia e Haziel fondate dalla sua famiglia per la formazione, donazioni e tanto altro. È sempre emozionata?





R. La scuola militare Teulié è una famiglia per me e per tutta l'organizzazione che rappresento. Mia madre tutta la famiglia è molto vicina a questi ragazzi e in questi anni ne abbiamo incontrati tanti ricchi di fiducia, gioia, speranza, loro sono la vita. L'associazione ex allievi Teulié presieduta dal Dr. Giancarlo Crea è una famiglia.





D. Lei è madre. Cosa pensa della situazione sociale che stiamo vivendo tra criminalità giovanile, incertezza e paura del futuro?





R. La famiglia è importante, è sacra come ha anche ricordato il Comandante della scuola Antonio Galligaris, la famiglia è un punto di riferimento. Anche noi avevamo paura del futuro, è umano, ma la famiglia deve dare la forza, il coraggio di vivere nella legalità, nella correttezza intellettuale, anche quando tutto intorno non è giusto, anche quando fuori c'è l'indifferenza. Devono sempre sapere che c'è chi li ama e supporta anche se a volte come spesso sentiamo da voi cronisti è proprio all'interno della famiglia che si manifesta la violenza.





D. Appunto questo





R. Non esiste la famiglia perfetta, ma quando si parla di famiglia non è solo quella di sangue. Oggi sono qui presenti amici e colleghi con i quali abbiamo e continuiamo a condividere vittorie e sconfitte. Perché, vede, la famiglia è questa, la famiglia è amore sincero. Ne fanno parte chi ti conosce da sempre, chi ti ha vista soffrire, gioire. È questo che i giovani devono comprendere che anche se hanno dei genitori assenti, genitori distratti, etc. c'è vicino a loro qualcuno che li ama e che possono definire famiglia.





D. L'organizzazione viene aiutata dagli accreditati, donatori, etc.





R. Principalmente le donazioni venivano effettuate direttamente dalla famiglia e da amici vicini. Successivamente, diventando ets, abbiamo iniziato ad avere associati ma, visto che è il mio desiderio e della mia famiglia di aiutare gli altri, abbiamo deciso che ritorneremo alle origini dal prossimo anno: la charity è una missione personale intima.





D. Un augurio a questi giovani, donne e uomini





R. Vivete questi anni con gioia perché non torneranno più. Non mi faccia piangere!



