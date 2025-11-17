Cervasca, tragico incidente sulla provinciale 422: muore Gaia Conte, 20 anni

Cervasca (Cuneo), 17 novembre 2025 – Una giovane di 20 anni, Gaia Conte, ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente sulla provinciale 422. La sua auto, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata e ha preso fuoco intorno alle 5 del mattino.

I vigili del fuoco e i soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo ogni tentativo di salvare la giovane è risultato vano.

Originaria di Dronero, Gaia lascia due sorelle, un fratello e il padre. La comunità locale è profondamente scossa dalla tragedia. Con questo incidente, le vittime della strada in provincia di Cuneo nel 2025 salgono a 34.

Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Alla famiglia della giovane va il più sincero cordoglio della redazione.