Regionali Puglia 2025, parte in salita la partecipazione: alle 12 affluenza all’8,5%

BARI - La giornata elettorale per lein Puglia è partita con numeri bassi. I dati ufficiali sull’affluenza, aggiornati alle ore 12:00, registrano appena l’alle urne, un dato sensibilmente più basso rispetto alla rilevazione dello stesso orario nel 2020, quando la partecipazione fu più vivace e si concluse con un’affluenza finale del

Il confronto con le precedenti elezioni evidenzia un calo dell’interesse nelle prime ore di apertura dei seggi. Tuttavia, gli esperti ricordano che i flussi elettorali potrebbero intensificarsi nel corso del pomeriggio e della serata, quando a votare sono generalmente gli elettori più “tardivi”.

Presenze istituzionali ai seggi

A Lecce, alle 11:30, la sindaca Adriana Poli Bortone si è recata a votare nella sezione 55 del Liceo Virgilio, salutando personale e cittadini presenti prima di esprimere la propria preferenza. La sua presenza istituzionale ha attirato l’attenzione dei fotografi e dei cittadini presenti, sottolineando l’importanza simbolica della partecipazione al voto.

Prossimi aggiornamenti

La giornata elettorale proseguirà con aggiornamenti sull’affluenza nelle successive fasce orarie. I seggi resteranno aperti fino alla chiusura serale prevista dal calendario regionale, con lo spoglio immediatamente successivo alla chiusura.

L’andamento della partecipazione nelle prime ore lascia intuire che la sfida elettorale non sarà solo tra i candidati, ma anche contro l’incognita dell’astensionismo, fattore che potrebbe influenzare in maniera significativa l’esito delle regionali pugliesi.