Tragedia sulla linea Brescia-Verona: uomo di 40 anni investito da un treno

Brescia, 24 novembre 2025 – La circolazione ferroviaria sulla linea Brescia-Verona è stata sospesa per diverse ore tra Desenzano e Lonato a causa dell’investimento di una persona da parte di un treno. La vittima è un uomo di circa 40 anni, deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenute le autorità competenti per svolgere tutti gli accertamenti necessari. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha attivato un servizio sostitutivo con autobus per i passeggeri in transito sulla tratta interessata.

Secondo le prime indagini dei carabinieri di Desenzano, l’episodio potrebbe configurarsi come un gesto volontario.

Le ripercussioni sulla circolazione

Il traffico ferroviario tra Lonato e Desenzano è rimasto sospeso per diverse ore, tornando regolare solo a cavallo dell’ora di pranzo.

Gli aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione sono disponibili sul portale di Trenitalia.