Ex Ilva, fumata nera al tavolo di Palazzo Chigi: sindacati pronti a contrastare il governo

– Si è concluso senza accordo l’incontro di ieri atra governo e organizzazioni sindacali sull’. In serata è arrivata la, con i sindacati che hanno denunciato come l’esecutivo abbia presentato “di fatto un piano di chiusura”, annunciando di volercon tutti gli strumenti disponibili.

L’incontro è stato presieduto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, con la partecipazione dei ministri Giorgetti, Urso e Calderone. Per le organizzazioni sindacali erano presenti i rappresentanti di Fiom Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Ugl metalmeccanici, Usb e Federmanager, insieme ai rappresentanti di Invitalia, ai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia e ai commissari del Gruppo Ilva.

Durante la serata è trapelato che la riunione fosse stata sospesa su richiesta del sottosegretario Mantovano, per consentire un approfondimento tecnico tra governo e commissari sulle questioni emerse. Tuttavia, più tardi è stato confermato che l’incontro era ancora in corso, senza alcun risultato concreto.

Il segretario generale della Fiom, Michele De Palma, ha commentato duramente la situazione: “Ci sono migliaia di lavoratori che finiscono in cassa integrazione, non c'è un sostegno finanziario al rilancio e alla decarbonizzazione. Abbiamo deciso unitariamente come Fim, Fiom e Uilm di andare dai lavoratori e spiegare che contrasteremo la scelta del governo con tutti gli strumenti possibili”.

Il confronto tra governo e sindacati sull’ex Ilva resta quindi aperto e complesso, con tensioni sul futuro occupazionale e sulla strategia di rilancio dell’acciaieria tarantina.