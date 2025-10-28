Ucraina, la Russia gela Zelensky: "Nessuna illusione su piano di pace europeo"

Il presidente ucrainoha dichiarato che l’per poter continuare a contrastare le forze russe d’invasione nei prossimi. "L'ho ribadito a tutti i leader europei. Ho detto loro che non combatteremo per decenni, ma che dovete dimostrare che per un certo periodo sarete in grado di fornire un sostegno finanziario stabile all'Ucraina", ha affermato Zelensky.

Sul fronte russo, invece, non ci sono segnali di apertura a un piano di pace europeo. Il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin ha dichiarato che la politica dei Paesi dell’Europa occidentale e del regime di Kiev è stata finora "totalmente irresponsabile, aggressiva e senza futuro", aggiungendo di non avere "alcuna illusione" riguardo a possibili negoziati, secondo quanto riportato dall’agenzia Tass.