Israele, la bara restituita da Hamas non contiene ostaggi attuali

Gaza - La bara consegnata ieri sera da Hamas a Israele conteneva i resti di un ostaggio il cui corpo era già stato precedentemente riportato in Israele per la sepoltura. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, i resti non appartengono a nessuno dei 13 ostaggi attualmente ancora detenuti nella Striscia di Gaza.
La valutazione è stata confermata dalle autorità israeliane dopo le operazioni di identificazione presso l’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv. In risposta a quanto definito una violazione da parte di Hamas nella restituzione dei resti, il Primo ministro Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione urgente.
Nella stessa giornata, la polizia israeliana ha reso noto che agenti dell’unità speciale Yamam hanno ucciso tre terroristi palestinesi durante un raid nel villaggio di Kafr Qud, nel nord della Cisgiordania, vicino a Jenin, come riportato dai media locali.
