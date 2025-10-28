Paura ai Caraibi: l’uragano Melissa colpisce la Giamaica

Ai Caraibi imperversa, uragano di, il più potente mai registrato nella storia della. Secondo, le, lee le

“Melissa è il ciclone più forte sulla Terra nel 2025 e il terzo uragano di categoria 5 dell’Atlantico quest’anno – spiega Nucera –. È solo la seconda volta nella storia che si registrano più di due uragani di categoria 5 nello stesso anno, un chiaro segnale dell’impatto del riscaldamento globale, che non aumenta il numero dei cicloni, ma ne potenzia la forza”.