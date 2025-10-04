Ucraina, attacco con drone russo a Shostka: decine di feriti e treno passeggeri in fiamme

Shotska, Ucraina - Unha colpito la stazione ferroviaria di, nella regione di Sumy, causando decine di feriti. Il presidente ucrainoha condannato l’azione definendola, sottolineando che i russi non potevano non sapere di colpire civili:

“Al momento si segnalano decine di feriti. E questo è terrorismo, che il mondo non ha il diritto di ignorare. Sono necessarie azioni forti”.

Il video diffuso da Zelensky mostra un treno passeggeri in fiamme.

Anche la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha espresso solidarietà all’Ucraina:

“L'Ue è al fianco dell'Ucraina mentre il suo popolo soffre ancora una volta per mano della barbarie russa”.

L’attacco ha suscitato immediata condanna internazionale e richieste di interventi per proteggere i civili e garantire la sicurezza delle infrastrutture strategiche.