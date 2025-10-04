Roma, corteo nazionale per Gaza e la Palestina: migliaia di persone in piazza

Roma - Asi è svolta una nuova giornata di mobilitazione a sostegno di, proseguendo le manifestazioni che ieri hanno attraversato numerose città italiane in solidarietà con la

Il corteo nazionale ha percorso la città da Porta San Paolo fino a piazza San Giovanni, con partecipanti stimati tra 600mila e un milione, secondo le fonti.

Alla manifestazione hanno preso parte delegazioni di associazioni culturali, sindacati di base, attivisti e gruppi studenteschi provenienti da tutta Italia. Presenti anche parlamentari italiani che avevano partecipato alla Flotilla.

Le autorità hanno predisposto un imponente piano di sicurezza per garantire lo svolgimento ordinato della manifestazione.