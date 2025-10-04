Scanzano Jonico, tragico incidente sulla SS 598

Scanzano Jonico (Matera), 4 ottobre 2025 – Quattro persone, tutte di nazionalità pakistana, hanno perso la vita questo pomeriggio in un grave incidente sulla strada statale 598 Fondovalle dell’Agri, in territorio di Scanzano Jonico.
Lo scontro ha coinvolto una Renault Scenic grigia a 7 posti, su cui viaggiavano dieci persone, e un camion. A seguito dell’impatto, quattro occupanti dell’auto sono deceduti sul posto. Gli altri sei passeggeri sono rimasti feriti e sono stati trasportati in condizioni gravi in diversi ospedali lucani, anche con l’ausilio dell’elisoccorso.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco, operatori del 118 e la Polizia di Stato per i rilievi e le operazioni di soccorso. Il tratto di strada è attualmente chiuso al traffico per permettere l’estrazione dei feriti, la rimozione dei veicoli e le attività investigative.
