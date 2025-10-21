Trump: «Necessario un accordo anche con Putin per porre fine alla guerra in Ucraina»

Brian Jason/Shutterstock

WASHINGTON – Il presidente degli Stati Uniti,, ha ribadito l’importanza di coinvolgere direttamentein un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. «Penso che ci arriveremo», ha affermato il leader americano, sottolineando la necessità di un dialogo diretto tra le parti per giungere a una soluzione duratura del conflitto.

Intanto, l’atteso incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il suo omologo russo Sergey Lavrov è stato momentaneamente sospeso, come riportato alla Cnn da un funzionario della Casa Bianca. Al momento non è stato chiarito il motivo della sospensione dell’incontro previsto per questa settimana, anche se una fonte ha precisato che tra Rubio e Lavrov ci sarebbero aspettative divergenti sulla possibile fine dell’invasione russa dell’Ucraina.

La situazione riflette le difficoltà della diplomazia internazionale nel trovare un terreno comune tra Mosca e Washington, mentre la guerra continua a generare tensioni e incertezze a livello globale.