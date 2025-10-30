Trump incontra Xi a Busan: "Incontro da 12 su 10", col bilaterale senza conferenza stampa

Busan, Corea del Sud – Si è concluso con soddisfazione il bilaterale tra Donald Trump e Xi Jinping, durato poco meno di due ore presso una base militare vicina all’aeroporto internazionale di Gimhae, nei pressi di Busan. “Un grande successo, su una scala da 1 a 10, l’incontro è stato 12”, ha dichiarato il presidente americano al termine del colloquio, che ha visto la tradizionale stretta di mano e le foto di rito.

Trump aveva definito Xi un “negoziatore tosto”, pur sottolineando la “grande comprensione e una grande relazione” tra i due Paesi. Xi Jinping, dal canto suo, ha dichiarato che Stati Uniti e Cina “non sempre la vedono allo stesso modo”, ma che “dovrebbero essere partner e amici”. Nessuna conferenza stampa è stata effettuata, su richiesta del presidente cinese, consapevole dell’imprevedibilità del tycoon americano.

All’apertura del bilaterale, Xi ha sottolineato l’importanza della cooperazione: “La Cina e gli Stati Uniti possono assumersi congiuntamente le loro responsabilità di grandi potenze e lavorare insieme alla realizzazione di progetti più ambiziosi e concreti, per il bene dei nostri due Paesi e del mondo intero”. Il leader di Pechino ha poi aggiunto: “Lo sviluppo della Cina va di pari passo con la visione di rendere di nuovo grande l’America. Sono pronto a continuare a lavorare con te per costruire una solida base per i rapporti bilaterali e creare un’atmosfera favorevole allo sviluppo di entrambi i Paesi”.

Xi ha inoltre lodato il contributo di Trump al recente cessate il fuoco a Gaza e ha ricordato il ruolo della Cina nei colloqui di pace su altre crisi internazionali. Al termine, secondo l’agenzia Xinhua, Xi ha concluso invitando a concentrarsi sui benefici a lungo termine della cooperazione tra i due Paesi, evitando “il circolo vizioso delle ritorsioni”.