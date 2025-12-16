Brescia, uomo di 55 anni accoltellato davanti al bar: arrestato un 32enne

Sarezzo, Brescia - Tragedia a, in: un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato accoltellato davanti al, locale di cui era barista e gestito dalla moglie. La vittima è, cittadino italiano di origini ucraine. Trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di, il 55enne non ce l’ha fatta.

I carabinieri della compagnia locale hanno rintracciato e arrestato il presunto responsabile dell’aggressione, un uomo di 32 anni originario della Moldavia, accusato di omicidio aggravato.

L’aggressione è avvenuta intorno alle ore 23. Al momento i motivi del gesto restano ancora da chiarire. Il coltello utilizzato dall’aggressore è stato recuperato e sequestrato dai militari all’interno di un cassonetto dei rifiuti nelle vicinanze del bar. Il 32enne è stato portato negli uffici della Compagnia dei Carabinieri di Gardone Val Trompia per l’arresto.

Sono in corso indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e comprendere le motivazioni che hanno portato al tragico episodio.