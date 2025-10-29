Trump fiducioso nella risoluzione del conflitto in Ucraina, Zelensky chiede sostegno europeo

lev radin/Shutterstock

Gyeongju, Corea del Sud - Il presidente americano Donald Trump ha espresso nuovamente fiducia nella possibilità di risolvere la guerra in Ucraina, intervenendo al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) a Gyeongju, in Corea del Sud, come riportato dall’agenzia russa Tass. Trump ha sottolineato di aver già contribuito alla risoluzione di otto conflitti, aggiungendo che “l’unico che non ho affrontato è quello tra Russia e Ucraina. Ma anche quello verrà risolto”. Ha ricordato il suo rapporto con il presidente russo Vladimir Putin, osservando che “pensavo sarebbe stato facile, ma si è rivelato un po’ diverso”.

Sul fronte ucraino, il presidente Volodymyr Zelensky ha sottolineato la necessità di un sostegno finanziario europeo stabile per permettere alle forze ucraine di continuare la resistenza contro l’invasione russa nei prossimi due o tre anni. “Ho ribadito ai leader europei che non combatteremo per decenni, ma che devono dimostrare la capacità di fornire supporto finanziario continuo per un periodo determinato”, ha dichiarato Zelensky.