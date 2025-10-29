Treviso, scontro tra auto e bus: un morto e cinque feriti tra gli studenti

Oderzo, Treviso - Tragico incidente questa mattina a Oderzo, in provincia di Treviso. Intorno alle 7.45, un’automobile si è scontrata con un bus che trasportava circa cinquanta studenti, facendo finire entrambi i mezzi nel fossato che costeggia la carreggiata. L’automobilista è deceduto sul colpo a causa della violenza dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Motta di Livenza e Treviso, il personale del Suem 118 con tre mezzi ed elicottero, e i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. Lievi le ferite riportate dai passeggeri del bus, tra cui cinque studenti trasportati in ospedale per accertamenti, così come l’autista.

La corsa dell’Atvo partiva da San Donà di Piave e attraversava Torre di Mosto e San Stino di Livenza, diretta alle scuole di Oderzo. Secondo quanto ricostruito, l’automobile avrebbe invaso la corsia opposta subito dopo una curva: il conducente del bus ha tentato di evitare l’impatto, ma la collisione è stata inevitabile. Il bus è finito di fianco nel fossato; l’autista ha aperto la botola del tetto per far uscire gli studenti.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei Carabinieri. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.