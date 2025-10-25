Cinisello Balsamo, dodicenne investito in via De Amicis: gravi le condizioni

È ricoverato in condizioni gravissime il dodicenne investito ieri sera in, a due passi dall’ingresso del centro commerciale La Fontana. Il ragazzo è stato trasportato inal pronto soccorso del, affidato alle cure del

Secondo le prime informazioni, il dodicenne è stato travolto intorno alle 19.20 da una Fiat Multipla guidata da un uomo di circa 50 anni, che si è subito fermato per prestare soccorso. Il bambino è stato sbalzato a diversi metri di distanza dal punto d’impatto. Al momento dell’incidente era da solo, ma poco dopo è stato raggiunto dal padre, comprensibilmente sotto choc.

L’allarme al 112 ha fatto intervenire immediatamente i sanitari dell’AREU, che hanno intubato il piccolo e lo hanno poi trasportato al Niguarda. Fino a ieri sera non era escluso il pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Cinisello, coordinati dal comandante Fabio Crippa, per avviare gli accertamenti e ricostruire la dinamica dell’investimento. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza del conducente, verificando patente e assicurazione del veicolo, e hanno effettuato rilievi dettagliati per individuare il punto esatto d’impatto, diverso da quello in cui il bambino è stato soccorso.

Le verifiche dovranno stabilire se il dodicenne stesse attraversando sulle strisce pedonali o in un punto non protetto e se il veicolo abbia eventualmente passato con il semaforo rosso. Gli investigatori analizzeranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in quel tratto di via De Amicis, alla ricerca di fotogrammi utili a chiarire l’accaduto.

Al momento, tutte le attenzioni sono concentrate sul ricovero e sulle condizioni di salute del minorenne.