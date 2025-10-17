Trump annuncia un nuovo vertice con Putin a Budapest per porre fine al conflitto in Ucraina

Un nuovo incontro trasi terrà a, con l’obiettivo di “mettere fine a questa ingloriosa guerra”. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Usa, dopo una, avvenuta il giorno prima dell’incontro alla Casa Bianca con il presidente ucraino, previsto per oggi pomeriggio.

Trump ha definito il colloquio con Putin “produttivo” e ha parlato di “grandi progressi”, aggiungendo che tra i temi discussi vi sono stati anche i rapporti commerciali tra Russia e Stati Uniti una volta terminato il conflitto. Nel frattempo, Zelensky è giunto a Washington per sollecitare l’invio dei missili a lungo raggio Tomahawk.

Anche il primo ministro ungherese Viktor Orbán interverrà oggi con Putin, in merito al vertice Trump-Putin. Orbán ha definito la scelta di Budapest come sede dell’incontro una vittoria della posizione ungherese, sottolineando come il Paese si sia sempre schierato per la pace, “mentre nell’Ue tutti sono guerrafondai”.

Il vertice a Budapest rappresenta quindi un nuovo tentativo di mediazione internazionale, con gli occhi puntati sul futuro della crisi ucraina e sulla possibile riorganizzazione dei rapporti economici tra Mosca e Washington.