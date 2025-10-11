Tragedia a Cornaredo: incendio in un appartamento, tre morti in una famiglia

Cornaredo, Milano – È di tre vittime il bilancio dell’incendio divampato la notte scorsa in un appartamento di un palazzo di via Cairoli, nel Milanese. Le vittime sarebbero un’intera famiglia: padre, madre e figlio. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, i genitori avevano rispettivamente 88 e 82 anni, mentre il figlio aveva 55 anni.

L’incendio è scoppiato al primo piano di un condominio di quattro piani. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con tre autopompe, un’autoscala, un’autobotte, due furgoni di supporto e un funzionario tecnico. Durante le operazioni di soccorso tre pompieri hanno riportato lievi ferite, uno dei quali è stato trasportato in ospedale e poi dimesso.

Tra i residenti dello stabile, quaranta persone sono state evacuate, appartenenti a 17 nuclei familiari, mentre diciannove persone sono state controllate dai sanitari e otto sono state trasportate in ospedale per accertamenti a causa dell’inalazione di fumi; nessuno di loro risulta in gravi condizioni.

Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incendio, mentre i Carabinieri di Corsico hanno avviato le indagini sulla vicenda. L’episodio ha destato grande apprensione nella comunità locale, ancora scossa per la perdita di un’intera famiglia.