Putin invita Kiev a decidere sulla resa dei militari ucraini; nuovi droni avvistati in Belgio

Mosca - Il presidente russo Vladimir Putin ha rivolto un appello alla leadership ucraina affinché prenda decisioni sulla sorte dei militari ucraini che, secondo Mosca, sarebbero accerchiati nelle aree di Pokrovsk e Kupyansk. “La leadership ucraina deve prendere le decisioni appropriate sul destino dei propri cittadini e dei propri militari, così come hanno fatto una volta all’Azovstal” di Mariupol, ha dichiarato Putin, come riportato dall’agenzia Tass.Intanto, in Belgio, è stato segnalato un nuovo avvistamento di droni sopra una base militare. Dopo l’allarme di inizio ottobre riguardante la base di Elsenborn, questa volta i velivoli sono stati osservati sopra la base dell’esercito belga di Marche-en-Famenne, in Vallonia. L’informazione è stata confermata dal ministro della Difesa belga, Theo Francken, attraverso un post su X.Gli avvistamenti di droni sulle basi militari europee destano preoccupazione in un contesto di tensioni crescenti, mentre il conflitto in Ucraina continua a segnare nuovi sviluppi sul fronte orientale.