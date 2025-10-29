Milano, ex medico condannato a 4 anni per violenza sessuale su un 22enne

– Un ex medico di base è stato condannato aperai danni di un giovane di 22 anni che, nel, si era rivolto a lui per ottenere un certificato medico.

La sentenza è stata emessa dall’undicesima sezione penale del Tribunale di Milano, dove il medico, sessantenne, è finito a processo per la seconda volta per episodi simili.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini della polizia, coordinate dalla pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunta Letizia Mannella, il professionista era già stato condannato a tre anni dalla nona sezione penale per abusi su un altro giovane paziente. Dopo la precedente condanna, era stato colpito da una misura interdittiva dall’esercizio della professione, poi decaduta.

Il 19 luglio 2024, approfittando del ruolo e della fiducia del paziente, il medico avrebbe abusato del 22enne durante una visita nel centro medico dell’Asl di Corsico, dove il giovane si era presentato per un certificato di idoneità sportiva.