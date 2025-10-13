Liberati i primi ostaggi da Hamas, Trump in Israele

TEL AVIV – I primi sette ostaggi trattenuti da Hamas sono stati consegnati all’IDF dopo essere stati prelevati dalla Croce Rossa e ora si trovano in Israele. La liberazione sarà completata in una seconda fase, prevista a partire dalle 9.
A Tel Aviv, una piazza gremita ha seguito in diretta il momento storico, applaudendo al ritorno degli ostaggi.
Intanto, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è atterrato in Israele. Nel corso della visita, Trump potrebbe incontrare i rapiti, prima di tenere un discorso alla Knesset e volare a Sharm el-Sheikh per il vertice sull’accordo di pace, a cui parteciperà anche la premier italiana Giorgia Meloni.
"La guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà", ha assicurato Trump, sottolineando il ruolo degli Stati Uniti nel sostenere la stabilità della regione.
