La Corte dei Conti boccia la delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto: “No al visto di legittimità”

– La Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità alla delibera del, relativa al finanziamento del. Lo comunica la stessa magistratura contabile in una nota ufficiale diffusa al termine della camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre.

“La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera Cipess n. 41/2025 del Ponte sullo Stretto”, si legge nel comunicato.

La delibera in questione riguarda il “Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria: assegnazione risorse FSC ai sensi dell’articolo 1, comma 273-bis, della legge n. 213 del 2023 e approvazione, ai sensi dell’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, del progetto definitivo e degli atti di cui al decreto-legge n. 35 del 2023”.

Secondo quanto precisato, le motivazioni del diniego sono attualmente in corso di stesura e verranno rese note con apposita deliberazione entro 30 giorni.

La decisione della Corte dei Conti rappresenta un passaggio istituzionale rilevante nel percorso del progetto del Ponte sullo Stretto, che aveva ottenuto l’approvazione del Cipess lo scorso 6 agosto 2025, con l’assegnazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).