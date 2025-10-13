Hamas libera tutti i 20 ostaggi ancora in vita. Trump in Israele: “La guerra è finita”

TEL AVIV – Tutti i 20 ostaggi ancora in vita sono stati consegnati da Hamas all’esercito israeliano (Idf) dopo essere stati prelevati dalla Croce Rossa. I primi sette, liberati alle 7 del mattino (ora italiana), si trovano già in territorio israeliano; gli altri tredici sono stati rilasciati un paio d’ore più tardi. Nel pomeriggio è attesa la consegna dei corpi degli ostaggi deceduti.
In una Piazza degli Ostaggi gremita a Tel Aviv, centinaia di persone hanno seguito in diretta il momento della liberazione, tra applausi, lacrime e canti di speranza.
Intanto è atterrato a Tel Aviv il presidente statunitense Donald Trump, che nelle prossime ore parlerà alla Knesset prima di volare a Sharm el-Sheikh per partecipare al vertice internazionale sull’accordo di pace, a cui prenderà parte anche la premier italiana Giorgia Meloni.
“La guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà”, ha dichiarato Trump all’arrivo, annunciando l’avvio di una nuova fase di negoziati per la stabilizzazione della regione.
