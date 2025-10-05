Gaza: cresce pressing per tregua immediata. Trump: "Hamas faccia in fretta"

Proseguono itra Hamas e gli inviati americani Witkoff e Kushner, mentre cresce il pressing internazionale per una tregua immediata. Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato: «Hamas ora deve fare in fretta, non tollererò ritardi. Tregua immediata se accetta».

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha commentato: «Siamo vicini al traguardo, spero che tutti i rapiti tornino a casa nei prossimi giorni, l’Idf rimarrà nella Striscia».

Hamas, però, accusa Israele di mentire sulla riduzione delle operazioni militari e denuncia «orribili crimini e massacri contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza». Solo ieri, negli attacchi dell’Idf, sono state uccise 70 persone. La situazione resta quindi estremamente tesa, con il mondo che osserva attentamente l’evolversi dei colloqui.