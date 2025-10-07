Formentera, il compagno di Luisa Asteggiano scarcerato: l’autopsia esclude cause violente

– Ivan Sauna, 51 anni, compagno di, l’italiana di 45 anni trovata senza vita domenica nella sua abitazione a, ha sostenuto la propria innocenza durante l’udienza di convalida davanti al giudice del Tribunale di Ibiza.

Alla luce dei risultati dell’autopsia, che hanno escluso qualsiasi morte violenta, il magistrato ha disposto la scarcerazione di Sauna, come confermato dal suo avvocato difensore, Michele Tortici, ai media iberici, tra cui il Diario de Ibiza. Secondo il legale, la donna sarebbe deceduta per cause naturali.

Una relazione burrascosa e i primi sospetti

Inizialmente, la Guardia Civil aveva considerato la pista omicidiaria, anche a causa della relazione turbolenta tra i due. Alcuni vicini avevano riferito di avere udito urla nella notte tra sabato e domenica. Per Ivan Sauna, bustocco di 51 anni, era stata disposta la custodia cautelare, in attesa dell’autopsia.

L’esame medico-legale ha confermato che la morte di Asteggiano non è stata causata da alcun evento violento, come confermato anche dalla Guardia Civil: “L’autopsia ha escluso fatti di violenza di genere. Restano in corso ulteriori analisi per determinare le cause del decesso”.

Tragica scoperta a Formentera

La 45enne era stata ritrovata senza vita domenica mattina intorno alle 8 nel suo appartamento di Es Pujols. Gli investigatori della Guardia Civil avevano inizialmente considerato tutte le ipotesi, compreso un possibile femminicidio, e avevano inviato squadre di polizia giudiziaria e della sezione criminalistica per i rilievi nell’abitazione. Sauna si trovava in casa al momento del ritrovamento.

Dal Piemonte alle Baleari

Luisa Asteggiano viveva da oltre dieci anni a Formentera, nell’appartamento del complesso residenziale Mirada, Avenida Miramar. Lavorava in un bar della zona più frequentata dalla movida locale. Lascia un figlio quindicenne, che in questi giorni si trova in Italia con il padre. La relazione con Sauna era definita da amici e conoscenti “tormentata”, caratterizzata da litigi e riconciliazioni.