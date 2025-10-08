Garlasco, avvocato Lovati indagato per diffamazione: accuse contro gli ex difensori di Stasi

Garlasco (Pavia), 8 ottobre 2025 – Nuovi guai giudiziari per, legale di Andrea Sempio: è indagato perper alcune dichiarazioni rilasciate il 13 marzo scorso durante la trasmissione televisiva Falsissimo di Fabrizio Corona. Il fascicolo è ora nelle mani del pubblico ministerodella Procura di Pavia.

La denuncia arriva dallo studio Giarda, composto dagli avvocati Enrico e Fabio Giarda, eredi professionali del compianto professore Angelo Giarda, storicamente difensori di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di via Pascoli del 13 agosto 2007.

Secondo la denuncia, Lovati avrebbe definito “macchinazione” l’indagine difensiva del 2017 condotta dai Giarda, sostenendo che il DNA trovato sulle unghie della vittima sarebbe stato prelevato clandestinamente dagli avvocati. Le affermazioni sono ritenute dai querelanti diffamatorie e calunniose, poiché ledono la reputazione professionale dello studio legale.

I Giarda sottolineano che l’indagine attuale su Andrea Sempio è condotta dalla Procura di Pavia e che una precedente archiviazione definisce l’attività difensiva dello studio come “avvenuta ai soli fini di giustizia, in maniera non invasiva e non lesiva”.

La vicenda sembra destinata a complicarsi ulteriormente: gli avvocati Giarda stanno infatti preparando una seconda querela per ulteriori affermazioni di Lovati, che avrebbe nuovamente coinvolto la vecchia difesa di Stasi e il nome del professore Angelo Giarda in presunte “massonerie bianche”.