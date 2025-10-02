Flotilla verso Gaza intercettata da Israele: 22 italiani a bordo, proteste in Italia

Laè stata intercettata nella notte a meno di 70 miglia dalle coste palestinesi. Navi militari israeliane hanno abbordato 19 delle 44 imbarcazioni inizialmente in missione. Al momento, 23 unità risultano ancora in navigazione verso Gaza, mentre due barche avrebbero cambiato rotta puntando verso nord, apparentemente in direzione di

Secondo fonti israeliane, gli attivisti a bordo dei natanti fermati sono stati arrestati e trasferiti nel porto di Ashdod, dove saranno avviate le procedure di espulsione. Tra di loro ci sono 22 cittadini italiani. Il ministero degli Esteri israeliano, attraverso un messaggio su X, ha assicurato che “Greta e i suoi amici sono sani e salvi”.

Proteste in Italia: sciopero generale e blocchi ferroviari

La notizia ha immediatamente scatenato reazioni nel nostro Paese. Usb e Cgil hanno proclamato per domani uno sciopero generale, mentre già oggi sono scattate mobilitazioni in diverse città. A Napoli attivisti propalestinesi hanno bloccato la circolazione dei treni, causando gravi disagi. Situazioni di tensione si registrano anche a Torino, Roma e Milano.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha criticato le forme di protesta che hanno preso di mira le stazioni: “Bloccare i treni non aiuta il popolo palestinese”, ha dichiarato. Nel pomeriggio il Governo riferirà alla Camera con una comunicazione ufficiale sulla situazione a Gaza.

Gaza sotto attacco: 11 morti nei raid israeliani

Intanto, la Striscia di Gaza continua a essere teatro di bombardamenti. Secondo Al Jazeera, citando fonti ospedaliere locali, almeno 11 palestinesi sono rimasti uccisi nelle prime ore di questa mattina in diverse aree colpite dai raid israeliani.