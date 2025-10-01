Flotilla per Gaza: in corso l’abbordaggio da parte di Israele

Mediterraneo – Continuano le tensioni attorno alla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza per consegnare aiuti alla popolazione civile.
Secondo quanto riportano gli attivisti, l’abbordaggio è iniziato dalla barca Alma, che risulta isolata rispetto al resto della flotta. Alle 20.25 (ora locale 19.25 in Italia), le imbarcazioni hanno ricevuto l’alt dalle autorità israeliane, come comunicato dalla delegazione italiana della Flotilla.
Venti battelli si stanno avvicinando alle barche della missione, mentre cinque gommoni sono posizionati davanti alla Sirius, una delle navi principali alla testa della flotta. La situazione resta in evoluzione, con gli attivisti che segnalano uno scenario di alta tensione in mare.
0 Commenti