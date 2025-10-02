Flotilla fermata a largo di Gaza: 40 italiani tra gli attivisti arrestati

Tel Aviv - La, partita dal porto turco di Arsuz con 45 imbarcazioni civili dirette verso Gaza, è stata. Le forze di Tel Aviv hanno fermato circa 40 delle 47 navi che componevano la spedizione, impedendo loro di avvicinarsi alle acque controllate da Israele.

Tra gli attivisti a bordo ci sono anche 40 cittadini italiani, che – secondo le autorità israeliane – saranno trasferiti nel porto di Ashdod ed espulsi. Restano incerte le sorti della Mikeno, una delle imbarcazioni della Flotilla, con cui gli organizzatori hanno perso i contatti.

Sul fronte diplomatico, il Ministero degli Esteri israeliano ha rassicurato sui social scrivendo: “Greta e i suoi amici sono sani e salvi”.

Le reazioni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea, ha dichiarato:

“Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina, in compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano”.

Intanto in Italia, Usb e Cgil hanno proclamato per il 3 ottobre uno sciopero generale legato alla vicenda, ma la Commissione di garanzia sugli scioperi lo ha dichiarato illegittimo per mancato rispetto dei tempi di preavviso previsti dalla legge 146/90.

Il contesto internazionale

La missione navale di solidarietà si inserisce in un quadro diplomatico delicato. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, i mediatori arabi avrebbero avuto colloqui produttivi con Hamas riguardo al piano statunitense per mettere fine alla guerra a Gaza. Una risposta del gruppo, designato come organizzazione terroristica da Stati Uniti, Unione Europea e altri Paesi, potrebbe arrivare già oggi. Le indiscrezioni parlano di un orientamento “positivo”, pur con la richiesta di modifiche sostanziali alla proposta.