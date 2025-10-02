Delitto di Garlasco: ricorso al Riesame per l’ex procuratore Venditti

Garlasco (Pavia), 2 ottobre 2025 – L’avvocato, difensore dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, ha presentato ricorso alcontro il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura di Pavia il 26 settembre.

Venditti è indagato per corruzione in atti giudiziari, perché avrebbe favorito l’archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio, nuovamente accusato dell’omicidio di Chiara Poggi. La difesa sostiene che non ci siano tracce di soldi sospetti sui conti dell’ex magistrato e parla di “distorsione della funzione requirente”, denunciando un’indagine condotta in contrasto con un giudicato dello Stato.

Secondo la Procura, ci sarebbero stati movimenti sospetti tra i familiari di Sempio e Venditti, per un importo tra i 20 e i 30 mila euro. La difesa precisa che si tratterebbe di contanti prelevati per pagare i legali. Il Riesame servirà a verificare l’eventuale presenza di altri elementi a carico dell’ex procuratore.

Nel frattempo, Venditti si è dimesso dal cda del Casinò di Campione d’Italia.