Donald Trump in Malesia: accordi commerciali e pace regionale

Il presidente statunitense Donald Trump si trova in Malesia, prima tappa del suo tour asiatico. Durante la visita ha siglato un accordo commerciale con Kuala Lumpur e ha presieduto la cerimonia per la firma dell’accordo di pace tra Thailandia e Cambogia. Trump parteciperà nei prossimi giorni all’incontro con il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud e al summit dei leader dell’ASEAN.
Nel frattempo, Pechino e Washington hanno raggiunto un “consenso preliminare” nei negoziati commerciali. Secondo il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, la minaccia di dazi al 100% sulla Cina è stata esclusa e sono stati trovati accordi su TikTok, terre rare e soia.
Il viceministro cinese per il Commercio Li Chenggang ha definito i colloqui costruttivi, affermando che Cina e Stati Uniti hanno discusso le questioni comuni e raggiunto un consenso preliminare, creando un quadro molto positivo in vista dell’incontro tra i leader dei due Paesi.
