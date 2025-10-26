Donald Trump in Malesia: accordi commerciali e pace regionale

Il presidente statunitensesi trova in, prima tappa del suo tour asiatico. Durante la visita ha siglato une ha presieduto la cerimonia per la firma dell’. Trump parteciperà nei prossimi giorni all’incontro con il presidente cinesein Corea del Sud e al summit dei leader dell’

Nel frattempo, Pechino e Washington hanno raggiunto un “consenso preliminare” nei negoziati commerciali. Secondo il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, la minaccia di dazi al 100% sulla Cina è stata esclusa e sono stati trovati accordi su TikTok, terre rare e soia.

Il viceministro cinese per il Commercio Li Chenggang ha definito i colloqui costruttivi, affermando che Cina e Stati Uniti hanno discusso le questioni comuni e raggiunto un consenso preliminare, creando un quadro molto positivo in vista dell’incontro tra i leader dei due Paesi.