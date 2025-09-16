San Giuliano Milanese, operaio muore precipitando dal tetto mentre monta pannelli solari

– Tragico incidente sul lavoro questa mattina nello stabilimento dell’azienda Fer.Ol.Met in via della Pace: un operaio di 36 anni ha perso la vita precipitando dal tetto mentre stava montando pannelli solari.

Secondo le prime informazioni, la copertura del capannone ha ceduto improvvisamente, causando la caduta dell’uomo a terra. I colleghi hanno immediatamente allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica ed elisoccorso. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, l’operaio è deceduto sul luogo dell’incidente.

Sono intervenuti anche vigili del fuoco, forze dell’ordine e tecnici dell’Agenzia regionale di tutela della salute per avviare le indagini. Sarà ricostruita la dinamica dell’incidente e verificato il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, al fine di accertare eventuali responsabilità.

L’episodio mette nuovamente in luce i rischi legati al lavoro in quota e l’importanza di rigorosi protocolli di sicurezza.