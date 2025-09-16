Drone in Romania e tensione Russia-Nato: Trump pronto a incontrare Zelensky

La situazione tra Russia e Nato resta alta dopo le recenti incursioni di droni nei cieli dell’Alleanza, compreso un episodio in Romania. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che il presidente Usa Donald Trump potrebbe incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky già la prossima settimana e continua a sperare di mediare un accordo di pace con Vladimir Putin.

Intanto, in Europa cresce la preoccupazione: il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto lancia l’allarme sulla preparazione del Paese: "Non siamo pronti a un attacco". Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha confermato che un drone è stato neutralizzato a Varsavia su edifici governativi e che due cittadini bielorussi sono stati arrestati. Mosca accusa la Nato di essere “di fatto in guerra con la Russia”.

Zelensky ha chiesto a Trump una “posizione chiara” per porre fine al conflitto in Ucraina. L’Italia si prepara a rafforzare la partecipazione all’operazione Sentinella dell’Est, inviando due Eurofighter per sostenere il contingente europeo. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha sottolineato che “l’Europa deve farsi carico della sua sicurezza. La difesa è un settore vitale in cui non possiamo più permetterci di dipendere eccessivamente dagli altri”.

Intanto, un massiccio attacco russo su Zaporizhzhia nella tarda serata di ieri ha causato un morto e 13 feriti.