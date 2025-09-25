Repubblica Ceca e Puglia: nuove sinergie alla 88ª Fiera del Levante di Bari

Il Console Onorario Riccardo Di Matteo: «Un’occasione per rafforzare i legami con la Puglia nei settori della meccanica, della tecnologia e del turismo, promuovendo nuove opportunità di collaborazione economica e culturale».

Per il settimo anno consecutivo, la Repubblica Ceca rinnova la sua partecipazione alla Fiera del Levante di Bari, consolidando un appuntamento ormai divenuto punto di riferimento per lo sviluppo delle relazioni con l'Italia, ma in particolare con la Puglia e la città di Bari.

«La nostra presenza – ha dichiarato il Console Onorario della Repubblica Ceca in Puglia, Riccardo Di Matteo – non è soltanto un’attività di promozione, ma anche un modo per far conoscere da vicino la Repubblica Ceca, un Paese dinamico e ricco di opportunità nei settori della meccanica, delle tecnologie e del turismo. Sono qui per dialogare con le imprese e con i cittadini, per dare informazioni e per far comprendere quanto questo Paese possa rappresentare un partner strategico per la Puglia».

Il Console ha sottolineato come i rapporti bilaterali stiano crescendo: «Le imprese ceche investono molto in automotive, meccanica e innovazione tecnologica, ambiti che si integrano perfettamente con il tessuto produttivo pugliese. Allo stesso tempo, i rapporti turistici sono sempre più intensi: basti pensare a Praga, una delle capitali europee più visitate e apprezzate».

Nel corso della sua visita, il Console Riccardo Di Matteo ha anche fatto tappa presso lo spazio espositivo dedicato all’Associazione di Promozione Sociale “Uniti per l’Ucraina” e al Congresso nazionale delle Associazioni ucraine in Italia, incontrando Natalia Zabolotna, presidente della Regione ucraina di Vinnycja, e Oksana Rohova, presidente di “Uniti per l’Ucraina” e vicepresidente del Congresso nazionale. In questa occasione, Di Matteo ha ribadito l’importanza del dialogo interculturale e della collaborazione tra comunità, sottolineando il valore delle reti associative come strumenti di crescita e solidarietà.





Inoltre, ha preso parte anche a un incontro promosso dall’Associazione Extralberghiero Terra di Bari – Confcommercio Bari BAT, durante il quale sono stati affrontati i temi legati alle prospettive di collaborazione e alle opportunità di sviluppo nei settori turistico e commerciale. In questa occasione Di Matteo ha evidenziato come il dialogo diretto con gli operatori economici locali rappresenti un passaggio fondamentale per trasformare la cooperazione in progetti concreti.

Di Matteo ha infine voluto evidenziare l’apprezzamento per l’organizzazione della manifestazione: «Ho trovato una Fiera molto attiva e dinamica, capace di attrarre operatori da tutto il mondo e di offrire un contesto ideale per sviluppare nuove relazioni economiche e istituzionali». Ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al presidente della Fiera del Levante, Gaetano Frulli, per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento.