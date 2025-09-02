Milano, 18enne aggredita e violentata vicino alla stazione di San Zenone: indagini in corso

– Una serata trascorsa in famiglia e il ritorno verso casa in treno si è trasformato in un incubo per una ragazza di 18 anni, aggredita e violentata nella tarda serata di sabato nei pressi della stazione ferroviaria di, al confine tra le province di Milano e Lodi.

La giovane stava raggiungendo il sottopassaggio di via del Bissone per prendere l’ultimo treno delle 23.04 quando un uomo, descritto come di carnagione scura e capelli ricci, l’ha sorpresa, afferrata per le braccia e trascinata in una zona isolata, tra il guard rail e un muro di cemento. L’aggressione è durata diversi minuti, prima che lo sconosciuto si rivestisse e fuggisse lasciando la vittima sotto choc.

La ragazza, ferita e traumatizzata, ha chiesto aiuto al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Melegnano, che hanno raccolto la prima testimonianza, e i sanitari del 118 che l’hanno accompagnata al pronto soccorso del Policlinico e successivamente alla clinica Mangiagalli, centro specializzato per le vittime di violenza.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese e al Nucleo investigativo di Milano. La scientifica sta analizzando eventuali tracce biologiche che potrebbero consentire di isolare un profilo genetico da confrontare con le banche dati. Nei prossimi giorni la giovane verrà nuovamente ascoltata per chiarire eventuali dettagli rimasti in ombra.

Un altro fronte investigativo riguarda l’analisi delle telecamere di sorveglianza: sebbene nella zona dell’aggressione non vi siano occhi elettronici, gli inquirenti stanno estendendo i controlli alle aree circostanti la stazione e ai possibili percorsi seguiti dall’aggressore. Non si esclude infatti che l’uomo abbia iniziato a pedinare la ragazza già in un punto diverso da quello in cui è avvenuta la violenza.

Un’inchiesta appena avviata, che punta a identificare al più presto l’autore del brutale episodio.