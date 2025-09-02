US Open 2025: Jannik Sinner travolge Bublik e vola ai quarti, attende Musetti

– Continua la marcia trionfale diagli US Open 2025. L’altoatesino ha superato senza difficoltà, imponendosi con un nettoin poco più di un’ora di gioco.

La partita è stata a senso unico: Sinner ha dettato i tempi sin dall’inizio, mostrando un servizio preciso, una risposta aggressiva e una solidità da fondo campo che hanno tolto al kazako ogni possibilità di esprimere il suo gioco creativo. Bublik ha tentato alcune variazioni e colpi di fantasia, ma Sinner ha risposto con freddezza e precisione, concedendo appena tre game.

Con questo successo, l’azzurro raggiunge i quarti di finale dove lo attende Lorenzo Musetti, vittorioso su Jaume Munar. Un derby storico per il tennis italiano: indipendentemente dal risultato, ci sarà un italiano in semifinale a Flushing Meadows.

Sinner si presenta al derby in ottima forma, con un percorso quasi immacolato fino a questo punto del torneo. Musetti, invece, arriva carico di entusiasmo e con la spinta del suo primo quarto di finale Slam, ma l’altoatesino parte da favorito per esperienza e continuità.