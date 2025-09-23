Meloni annuncia mozione per il riconoscimento della Palestina: subordinata alla liberazione degli ostaggi e all’esclusione di Hamas

New York - A margine dell’Assemblea Generale dell’Onu a New York, la premier Giorgia Meloni ha annunciato che la maggioranza presenterà una mozione per il riconoscimento della Palestina, ma con condizioni precise: la liberazione degli ostaggi e l’esclusione di Hamas da Gaza. La presidente del Consiglio ha auspicato che anche l’opposizione sostenga l’iniziativa, sottolineando che “la pressione politica va fatta su Hamas”.

Meloni ha inoltre dichiarato di condividere gran parte del discorso tenuto dal presidente americano Donald Trump all’Onu, precisando però: “L’Ue non è ambigua, l’Occidente deve essere unito”.

Le parole di Meloni

Riguardo al riconoscimento della Palestina, Meloni ha spiegato: “Dobbiamo capire quali sono le priorità. Io non sono contraria al riconoscimento della Palestina, però dobbiamo darci le priorità giuste. Spero che un’iniziativa del genere possa trovare anche il consenso dell’opposizione. Non trova sicuramente il consenso di Hamas, non trova magari il consenso da parte degli estremisti islamisti, ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buon senso”.