Sciopero generale del 22 settembre: stop in trasporti, scuola, sanità e logistica per solidarietà a Gaza

Roma - Dopo l’agitazione del 19 settembre, scatta laindetta da Usb e sindacati di base (Cub, Adl, Sgb) per esprimere solidarietà alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza. Lo sciopero generale dureràe coinvolgerà diversi comparti, dalle. Escluso invece il settore aereo.

Le motivazioni

Come spiegano i promotori, l’iniziativa è indetta “in risposta al genocidio in corso nella Striscia di Gaza, al blocco degli aiuti umanitari da parte dell'esercito israeliano e alle minacce rivolte contro la missione internazionale Global Sumud Flotilla”. I sindacati chiedono inoltre “sanzioni a Israele e la rottura delle relazioni diplomatiche e commerciali”.

Trasporti: ferrovie, bus, metro, taxi e porti

Nel settore ferroviario aderiranno i lavoratori del gruppo Fs (Trenitalia, Trenitalia Tper, Italo e Trenord), con eccezione del personale in Calabria. Lo stop è previsto dalla mezzanotte alle 23:00 di lunedì 22, con possibili ritardi e cancellazioni, esclusi gli orari garantiti (6:00-9:00 e 18:00-21:00).

Problemi sono attesi anche nel trasporto pubblico locale:

a Roma Atac avverte possibili disagi dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20:00 a fine servizio ;

a Milano Atm segnala possibili interruzioni dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino al termine del servizio ;

la funicolare Como-Brunate potrà fermarsi dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine servizio.

Lo sciopero riguarda anche bus, tram, porti, logistica e taxi (dalla mezzanotte alle 23:59). Per le autostrade, la protesta scatterà dalle 22:00 di domenica 21 alle 22:00 di lunedì 22 settembre.

Nel Trentino-Alto Adige, lo sciopero coinvolgerà i lavoratori di Trentino Trasporti e Sad, con ripercussioni sulle linee ferroviarie regionali.

Vigili del fuoco, sanità, scuola e università

I Vigili del fuoco si fermeranno per 4 ore, dalle 9:00 alle 13:00, mentre il personale amministrativo incrocerà le braccia per l’intera giornata. Nel comparto sanità, lo stop riguarderà l’intero arco dei turni lavorativi.

Anche il settore dell’istruzione e ricerca parteciperà alla protesta: previsto lo sciopero di docenti e personale Ata di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, oltre a università e centri di ricerca.

Cortei e manifestazioni

Oltre all’astensione dal lavoro, sono previste manifestazioni in numerose città italiane.

A Torino corteo da piazza Castello alle 18:00.

A Roma sit-in in piazza dei Cinquecento (Termini) dalle 11:00.

A Milano manifestazione in piazzale Cadorna dalle 10:00.

Proteste si terranno anche a Trento, Bergamo, Trieste, Novara, Cuneo, Genova, Firenze, Pisa, Ancona, Pescara, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Palermo, Catania, Ragusa e in molte altre città.

Lo sciopero del 22 settembre si annuncia dunque come una giornata di mobilitazione diffusa che unirà lavoratori di diversi settori e realtà territoriali in nome della solidarietà internazionale con il popolo palestinese.