Massimo Moratti dimesso dall’ospedale: “Finalmente a casa”

Milano - Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è stato dimesso sabato mattina dall’ospedale Humanitas di Rozzano, dove era ricoverato da oltre un mese per una polmonite. L’80enne è tornato nel suo appartamento di Milano, accolto dalla moglie Milly e dai cinque figli.

Dopo una fase critica, trascorsa anche intubato in terapia intensiva, Moratti ha completato il graduale recupero. Ora osserverà un periodo di convalescenza domestica. La sua ripresa rappresenta una buona notizia non solo per i tifosi nerazzurri, ma per tutta la città.

Durante la sua presidenza, iniziata nel 1995, Moratti ha guidato l’Inter a traguardi storici, tra cui la straordinaria stagione con triplete (Champions League, Scudetto e Coppa Italia), conquistando in totale 16 trofei prima di cedere la maggioranza delle quote a Erick Thohir nel 2013.